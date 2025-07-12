Gönüllü nakkaş, Van'da 20 caminin duvarlarını süsledi

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki dört çocuk babası Emin Deniz, ortaokul yıllarında ilgi duymaya başladığı nakkaşlık sanatını zamanla geliştirerek bir ustalığa dönüştürdü. Gençlik yıllarından itibaren fırsat bulduğu her anda ayetler ve süslemeler çizen Deniz, emekliliğinin ardından bu sanatını camilerde yaşatmaya karar verdi.

Gönüllü olarak kentteki camileri tek tek dolaşan Deniz, eksiklerini tespit ederek arkadaşlarının ve hayırseverlerin desteğiyle gerekli malzemeleri temin etti. Ardından cami duvarlarını ayetler ve geleneksel motiflerle süslemeye başladı. Sabır ve titizlik gerektiren bu sanatla iki yılda yaklaşık 20 camide çalışmalar gerçekleştiren Deniz, merkezdeki tüm ibadethanelere dokunmayı hedefliyor.

"BİRÇOK CAMİYİ YENİLEDİK"

Nakkaşlığa olan ilgisinin ortaokulda başladığını belirten Deniz, “O dönemlerde boş kağıtlara sürekli ayetler yazıp çizim yapardım. Eğitim almadım ama azimle kendimi yetiştirdim. Camilerdeki eksikleri belirleyip çevremden destek istedim. Kapısından penceresine, boyasından süslemelerine kadar birçok camiyi yenileyerek tertemiz teslim ettik” dedi.

"ÇANTAMI ALIP CAMİ CAMİ DOLAŞIRIM"

Ayetleri cami imamlarıyla istişare ederek belirlediklerini anlatan Deniz, “Şablon ya da cetvel kullanmadan, tamamen serbest el çizimiyle çalışıyorum. Kurşun kalemle çizip fırçayla boyuyorum. Ayetlerin altına Türkçe meallerini de ekliyorum ki cemaat daha iyi anlayabilsin. Çantamı alıp cami cami dolaşırım, nerede ne eksikse onu tespit eder, gücüm yettiğince tamamlamaya çalışırım” diye konuştu.

"CAMİMİZE BAMBAŞKA BİR HAVA KATTI"

Yeni Çarşı Camii İmamı Mehmet Sait Yavuzer ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: