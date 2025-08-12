Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, Hakka yürüyüşünün 754’üncü yılında düzenlenen törenle anıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

465 ESER DİJİTALLEŞTİRİLDİ

Bu yıl “Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, Alevî-Bektâşî tarihinin en önemli kaynaklarını barındıran ve sahasının en zengin koleksiyonu kabul edilen Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Ersoy, 296’sı Türkçe, 110’u Arapça, 56’sı Farsça olmak üzere toplam 465 eserin dijitalleştirildiğini, kataloğunun hazırlandığını ve koleksiyonda Makâlât’ın 6 farklı yazma nüshasının bulunduğunu belirtti. Koleksiyonun 12 Ağustos saat 15.00’te Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun resmî internet sitesinden erişime açılacağını söyledi.

CEMEVLERİ HER ANLAMDA GÜÇLENDİRİLECEK

Konuşmasında Hacı Bektâş-ı Veli’nin Anadolu’nun manevi mayasını yoğuran önemli bir gönül mimarı olduğunu vurgulayan Ersoy, onun yolunun adalet, gönül birliği, ahlak ve hizmet ilkeleri üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Cemevlerinin hem mekânsal hem de manevi anlamda güçlendirileceğini belirten Ersoy, bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.