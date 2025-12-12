Muğla'daki Zeus Tapınağı'nda reastorasyon sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Euromos Antik Kenti’nde hem arkeolojik kazılar hem de tapınak restorasyonları eş zamanlı ilerliyor. Milattan Önce 2’nci yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, kapsamlı bir zemin sağlamlaştırma ve sütun yenileme sürecinden geçiyor.

"GELECEĞE MİRAS PROJESİ" KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Kazı başkanlığını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yılki kazıların tamamlandığını belirtti. Euromos’un konumu ve tarihi önemine değinen Kızıl, kentin Karya’nın en önemli yerleşimleri arasında olduğunu ifade etti.

HAMAM VE TİYATRODA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDEDİLDİ

Bu yıl çalışmaların büyük bölümünün antik hamam ve tiyatroda yoğunlaştığını aktaran Kızıl, tiyatroda Denizbank sponsorluğunda önemli ilerleme kaydedildiğini, hamamda ise projeye bağlı uygulamalara devam edildiğini söyledi.

ANADOLU'NUN EN İYİ KORUNMUŞ YAPILARINDAN

Euromos’un simgesi olan Zeus Lepsynos Tapınağı’ndaki restorasyonun sürdüğünü belirten Kızıl, tapınağın yüzde 70’ine yakın blokunun orijinal haliyle günümüze ulaşmasının büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

"2026'DA RESTORASYONU BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrılan bütçeyle restorasyon çalışmalarının güçlendirilerek sürdüğünü söyleyen Kızıl, “Bu proje Türkiye’nin en önemli restorasyon projelerinden biri. 2026’da tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

KAYIP BLOKLAR TEK TEK BELGELENDİ

Restorasyon öncesi tapınağa ait blokların büyük bölümünün dağınık halde bulunduğunu aktaran Kızıl, 1000’e yakın parçanın tek tek ölçülerek envantere işlendiğini, kataloglarının hazırlanmasının ardından restorasyona geçildiğini belirtti.

ANTİK TEKNİKLER, MODERN TEKNOLOJİYLE BİRLEŞTİ

Kızıl, çalışmaların bilimsel ilkelere bağlı yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

Antik dönemde kullanılan yöntemleri modern teknolojiyle destekliyoruz. Bu, hem sağlamlığı artırıyor hem de zaman kazandırıyor. Kuzey cephede eğilen sütunları yerlerinden sökerek temel güçlendirme yaptık. Temel sağlam olmadıkça üst yapı depreme dayanamaz. Dört cephedeki sütun dizilerini birbirine bağladığımızda tapınak hem görkemli bir görünüm kazanacak hem de deprem karşısında çok daha dayanıklı hale gelecek.

"HEDEFİMİZ TAPINAĞI ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTURMAK"

Tapınakların insanlığın ortak kültür mirası olduğunu hatırlatan Kızıl, nihai hedeflerinin Zeus Lepsynos Tapınağı’nı özgün dokusuna zarar vermeden yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade etti.