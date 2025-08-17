Hatay'da depremde hasar gören Tarihi Şeyh Ali Camisi restorasyonda

Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Şeyh Ali Camisi’nin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor.

450 YILLIK CAMİ, ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜLECEK

1571 yılında inşa edilen cami, depremlerde hasar görmüştü. Yeniden hizmete açılması amacıyla başlatılan çalışmalarda kubbe güçlendiriliyor, duvarlar onarılıyor ve minare için hazırlıklar yapılıyor.

Vali Mustafa Masatlı, camide yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, caminin restorasyonunun tamamlanmasının ardından hem ibadete hem de kültürel mirasa kazandırılacağını vurguladı.