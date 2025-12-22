Hisart Canlı Tarih Müzesi, Türkiye’nin askeri hafızasını canlı tutuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, 2014 yılında hayata geçirdiği müzenin, çocukluk yıllarında başlayan resim ve maket merakının doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Çuhadaroğlu, diorama sanatının Türkiye’deki öncü isimlerinden biri olduğunu belirterek, koleksiyonun bir ömürlük emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

"TARİHLE ÖVÜNÜYORUZ AMA ONU YETERİNCE TANIMIYORUZ"

Müzenin yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda tarih bilincini güçlendiren bir hafıza merkezi olduğunu vurgulayan Çuhadaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kendi tarihimizle övünüyoruz ama onu yeteri kadar bilmiyoruz. Oysa Türkiye, kültürel, tarihsel, jeopolitik ve stratejik açıdan dünyanın merkezidir. Dünyaya bedel bir tarihimiz var. Bu müze de bunun somut bir kanıtıdır.

DİORAMALAR VE CANLANDIRMALARLA FARKLI BİR MÜZECİLİK ANLAYIŞI

Klasik müzecilik anlayışından farklı bir yol izlediklerini dile getiren Çuhadaroğlu, müzede tarihi olayların dioramalar ve manken canlandırmalarıyla birlikte sunulduğunu söyledi. Müzede Doğu Roma (Bizans), Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin yanı sıra 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’na ait çok sayıda belgelenmiş ve nadir eser bulunuyor.

Müze koleksiyonunda 500’ü aşkın manken ve çok sayıda orijinal tarihi eser yer alıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 20 SERGİ, ULUSLARARASI HEDEFLER

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadığını belirten Çuhadaroğlu, bugüne kadar Türkiye genelinde 20 sergi düzenlediklerini, dört sergiye de eser desteği verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Kültür Merkezi, Atlas Sineması ve Haliç Kongre Merkezi gibi önemli mekânlarda sergiler açtıklarını belirten Çuhadaroğlu, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep’te tematik sergiler düzenlediklerini söyledi. Müze bünyesinde ayrıca bir sempozyum da gerçekleştirildi.

"UNUTULAN TARİHİ HATIRLATMAK İÇİN VARIZ"

Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalşimşek ise müzenin temel amacının “unutulan tarihi yeniden görünür kılmak” olduğunu ifade etti. Müzenin gönüllülük esasıyla faaliyet gösterdiğini belirten Çalşimşek, maddi kazançtan çok toplumsal faydayı öncelediklerini söyledi.

“Burada vizyonumuz tamamen milletimize ve ülkemize hizmet etmek.” diyen Çalşimşek, özellikle çocukların ve gençlerin müzeyi ziyaret etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

YOKLUK İÇİNDE VERİLEN MÜCADELEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Çalşimşek, Kurtuluş Savaşı dönemine ait eserlerin ziyaretçiler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirterek, “O dönemde yalnızca düşmanla değil, yoklukla da savaşılmış. Ziyaretçiler, kullanılan malzemeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu sergiler, o günlerin zorluklarını anlamayı kolaylaştırıyor.” dedi.

GENÇLERİN İLGİ ODAĞI: ERKEN DÖNEM DİORAMALARI

Yakın dönem tarihinin fotoğraflar üzerinden birebir kurgulandığını anlatan Çalşimşek, görsel verinin bulunmadığı erken dönemlerde ise tarihi belgelerden yararlanılarak dioramalar tasarlandığını söyledi.

İstanbul’un fethi ya da Ankara Savaşı gibi erken dönem sahnelerinin gençler tarafından daha ilgiyle izlendiğini belirten Çalşimşek, “Timur’un fillerini ya da şahi toplarını görsel olarak deneyimlemek, gençler için tarihi daha akılda kalıcı hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

2026'DA ULUSLARARASI SERGİ VE TURNA PROJESİ

Hisart Canlı Tarih Müzesi, 2026 yılı itibarıyla yeni projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kültürel diplomasi kapsamında Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’yı kapsayan gezici sergi ve turne planlanıyor. Proje çerçevesinde ABD’de iki sergi açılması da hedefleniyor.