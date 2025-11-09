İkinci Sultanbeyli Memleket Günleri yoğun katılımla başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Sultanbeyli Memleket Günleri’ başladı.

Sultanbeyli Meydan Park’ta düzenlenen açılış törenine; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SULTANBEYLİ, TÜRKİYE’NİN ÖZETİ

Memleket Günleri etkinliklerinin farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve insanların kaynaşmasına vesile olduğunu vurgulayan Tombaş, "Geçen yıl ilkini başlattığımız Sultanbeyli Memleket Günlerimizin ikincisini büyük bir coşkuyla başlattık. Sultanbeyli, Türkiye’nin bir özeti. 81 ilden vatandaşımız, birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminde hep bir arada yaşıyorlar. Bizler burada sadece bir arada yaşamıyoruz; aynı zamanda farklı kültürlerin, geleneklerin ve değerlerin bir mozaiğini oluşturuyoruz. Bu birlikteliği pekiştirmek ve ülkemizin dört bir yanındaki kültürel zenginlikleri daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla bu günleri düzenliyoruz. İlk günden gördüğümüz bu yoğun ilgi, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu etkinlikler; memleket sevdasının, kardeşliğin, dostluğun ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Burada her ilimizin kendine has kültürünü, mutfağını, sanatını, müziğini ve misafirperverliğini görebilirsiniz. Bu zenginlik bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

Açılış törenin ardından sevilen sanatçı Hülya Polat sahne aldı.

Karadeniz’in coşkusunu Sultanbeyli’ye taşıdı.

Polat’ın enerjik performansı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ardından memleket günlerinin ilk konuk şehirleri Gümüşhane ve Bayburt oldu. İllerine özgü kültürel gösteriler ve lezzetlerin sergilendiği program, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Halk oyunları, yöresel ezgiler ve ikramlarla dolu programda vatandaşlar hem memleket havası aldı hem de Anadolu’nun renkli kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

KÜLTÜR ŞÖLENİ 23 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

16 gün boyunca sürecek 2’nci Sultanbeyli Memleket Günleri, her gün farklı bir ilin kültürünü, müziğini ve yöresel lezzetlerini Sultanbeyli Meydan Park’a taşıyacak.

Halk oyunları, konserler, yöresel tatlar ve kültürel gösterilerle Sultanbeyli, adeta Anadolu’nun kalbinin attığı bir buluşma noktası olacak.