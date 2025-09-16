İspanya’dan Eurovision’u boykot kararı

İspanya, İsrail’in katılımına izin verilmesi halinde 2026 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmama kararı aldı.

İspanyol devlet radyo ve televizyon kurumu RTVE’nin yönetim kurulu, boykot kararını 10 kabul, 4 ret ve 1 çekimser oyla onayladı. Kurum ayrıca, yarışmaya gidecek temsilciyi belirlemek için düzenlenen Benidorm Fest 2026 planlarının bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN RUSYA HATIRLATMASI

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçtiğimiz hafta Eurovision’dan çekilme çağrısı yapmıştı. Başbakan Pedro Sanchez ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2022’de Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya’nın yarışmadan men edilmesini hatırlatarak İsrail’in de aynı şekilde ihraç edilmesi gerektiğini söylemişti.

EUROVISION'UN EN SADIK KATILIMCISI

İspanya, 1961’den bu yana yarışmada kesintisiz yer alarak Eurovision’un en uzun süreli katılımcısı konumunda bulunuyor. Ülke aynı zamanda, organizasyona en fazla finansal katkı sağlayan ilk beş ülkeden biri.

BOYKOT KARARI ALAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

İspanya’nın ardından Eurovision’u boykot edeceğini açıklayan ülkeler arasına Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda da katıldı.