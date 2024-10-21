İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

AA

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 21-27 Ekim'de Nereye, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde Acaibül Temaşa oyunları, 22-26 Ekim'de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de Bir Picasso, Üsküdar Stüdyo Sahne'de Kendi Gök Kubbemiz, Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde Frankenstein oyunları izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'nda 23-26 Ekim'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde İfigenya, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Gök Kubbe, Müze Gazhane Meydan Sahne'de Çingene Boksör, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Fosforlu Cevriye, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Zehir, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Oscar, Ümraniye Sahnesi'nde ise Yaftalı Tabut oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 23 Ekim'de La Bayadere bale gösterisi, 26 Ekim'de Tutar Mısın Elimi dans gösterisi sanatseverlere sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün ve yarın Kel Diva, 23 Ekim'de Muskat, 24-25 Ekim'de de Utsushi tiyatro oyunları tiyatroseverlere sunulacak. Maximum Uniq Açıkhava'da 22-23 Ekim'de Müfettişler, 25 Ekim'de Zengin Mutfağı oyunları sahnelenecek.

KONSERLER

AKM'de bugün Konstantin Emelyanov ve Festival Ensemble, 23 Ekim'de Pierre Hantai J. S. Bach Goldberg Varyasyonları, 24 Ekim'de ise Yeşilçam Şarkıları 2 konserleri müzikseverlerle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün ve yarın Mabel Matiz, 23 Ekim'de Levent Yüksel, 24 Ekim'de Melek Mosso, 25 Ekim'de Sıla ve 27 Ekim'de Buray konser verecek. Maximum Uniq Açıkhava'da 24 Ekim'de "MFÖ", 26 Ekim'de Emre Fel, 27 Ekim'de Duman sahne alacak.

SERGİLER

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverleri ağırlıyor.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da görülebilecek.

Dünyanın ünlü isimlerini fotoğraflayan ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu", Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Sismanoglio Megaro binasında 22 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

FİLİSTİNLİLERİN HİKAYESİNİ ANLATAN SERGİ

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan, Verwegenheit adlı sergisi, 15 Ekim'de Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Tarhan Han'da ziyaretçileri ağırlıyor.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde açılan ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin hikayelerini konu alan Ben Bir Sayı Değilim sergisi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Franz Kafka 1883 -1924 sergisi sanatseverlere sunuluyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven ve Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu sergileri AKM'de görülebilecek.