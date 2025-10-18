Abone ol: Google News

İstanbul'da Türk Müziği İlkokulunda çocuklar Gazze yararına konser düzenledi

Türkiye'de müzik eğitimine yepyeni bir soluk getiren ve ülkenin İlk Türk Müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği ilkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla konser düzenledi.

Rabia Ceren Nas Rabia Ceren Nas
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 14:02
İstanbul'da Türk Müziği İlkokulunda çocuklar Gazze yararına konser düzenledi
  • İstanbul'da Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri Gazze yararına konser düzenledi.
  • Konserde, Türk Müziği eserlerine yer verilirken öğrenciler Filistin kefiyeleriyle sahne aldı.
  • Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlanmak üzere toplandı.

Türk Müziği İlkokulu'nda akademik eğitimini gören, aynı zamanda musiki ve geleneksel sanatlar alanında usta öğretmenler tarafından çalıştırılan Kazasker Mustafa İzzet Efendi Müzik Topluluğu, Konser'de Türk Müziğine ait birbirinden değerli eserlere yer verdiler.

Konser biletlerinin geliri Gazze'ye bağışlandı

Konsere gelen müzikseverler, biletleri Gazze yararına satın aldılar. Kazasker Mustafa İzzet Efendi Müzik Topluluğu öğrencileri, konserde omuzlarına Filistin Kefiyeleri takarak farkındalık oluşturdular. 

Muhabir: Rabia Ceren Nas

Kültür Sanat Haberleri