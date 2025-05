Haberler



Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, Up All Night: Live in 2025"turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.