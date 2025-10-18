Kapadokya’da Aziz George’un doğduğu köy yeniden canlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kapadokya’da doğduğuna inanılan ve dünyanın birçok yerinde adına kiliseler ile şapeller inşa edilen Aziz George’un doğduğu köy olarak bilinen Güzelöz Mahallesi, Kayseri’nin Kapadokya’ya açılan kapısı Yeşilhisar ilçesinde yer alıyor.

PERİ BACALARI VE TARİHİ KİLİSELER DİKKAT ÇEKİYOR

Tarihi dokusuyla öne çıkan Güzelöz, peri bacaları, kayadan oyma mağaraları ve çok sayıda tarihi kilisesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahalleyle Başköy arasında bulunan Aziz George Kilisesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge turizminin yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

BAŞKÖY DE TURİZM ROTASINA GİRMEYİ BEKLİYOR

Güzelöz’e komşu Başköy Mahallesi, yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri ve 1913 tarihli taş Başköy İlkokulu ile turizm destinasyonuna dahil olmayı bekleyen yerleşimler arasında bulunuyor.

"AZİZ GEORGE, HRİSTİYANLAR İÇİN BÜYÜK BİR FİGÜR"

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Brezilya’nın Fahri Konsolosu Ömer Tosun, 3. yüzyılda yaşayan Aziz George’un Hristiyan dünyası için çok önemli bir figür olduğunu belirtti.

Tosun, “Pek çok ülkede onun adına ibadet yerleri inşa edilmiştir. Moskova’nın, İngiltere’nin, Brezilya’nın ve Gürcistan’ın koruyucu azizi olarak kabul ediliyor.” dedi.

"BREZİLYALI TURİSTLER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

Tosun, Kapadokya’da tanıştıkları Brezilyalı bir film yapımcısının “Beni Kapadokyalı Aziz’in köyüne götürün” talebi üzerine rehberlerle bölgeyi araştırdıklarını anlattı:

Güzelöz köyünü sonunda bulduk. Kiliseye vardığımızda Brezilyalı turistler duvarda Aziz George’un resmini görünce duygulanarak ağladılar. Onlar için bu yer, inanç tarihi açısından çok kıymetli.

Tosun, Aziz George’un annesinin Kapadokyalı, babasının ise Filistinli olduğunu, azizin doğduğu yerin bu vadi olduğunun bilindiğini ifade etti.

RESTORASYON, TURİZME YENİ SOLUK GETİRECEK

Aziz George Kilisesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildiğini belirten Tosun, “Burası bir hac yeri olmasa da büyük saygı gösterilen bir nokta haline gelecek. Yeni bir destinasyon olacak, bu da konaklama sayısının artması anlamına geliyor.” dedi.

"BÖLGE TANITIMINA KATKİ SAĞLAYACAK

Tosun, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kapadokya turizmine yeni bir değer kazandırılacağını belirterek şunları söyledi: