Kitap dünyasında yeni bir dönem: Kütüphaneler ve Yayımlar'ın ilk sayısı yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde yeni bir proje hayata geçirdi.

Bilgi ve kitap dünyasına yeni bir soluk getirecek proje yayın hayatına başladı.

DERGİNİN İLK SAYISI YAYINLANDI

Bakanlık, Kütüphaneler ve Yayımlar Dergisi'nin ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.

Kütüphanecilik ve yayıncılık alanlarında bakanlık tarafından atılan yeni adımlar ve faaliyetler hakkında bilgi aktaran dergi, canlı ve akıcı bir dille kaleme alındı.

ALTI AYDA BİR YAYINLANACAK

Aktüel metinler ve makalelerin yer aldığı derginin altı ayda bir yayımlanacağını aktaran bakanlık, ilk sayısında Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerin yer alacağını kaydetti.

Bakanlığın paylaşımında, derginin ilk sayısında yer alan konular şu sözlerle aktarıldı:

Bu sayımızda, Milli Kütüphanenin tarihi, kütüphane diplomasisi, açılışı yapılan kütüphane binaları, koleksiyon geliştirme çalışmaları, dijitalleştirme faaliyetlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz uluslararası faaliyetler konuları öne çıkıyor.

BİLGİ DÜNYASI ÜZERİNE NOTLAR DA YER ALIYOR

Personelimiz için bir başvuru, akademi dünyası için önemli bir veri kaynağı olacak dergimizde bilgi dünyası üzerine de notlar bulunuyor.



Dergimizin bilgi, kütüphanecilik ve yayıncılık dünyalarına hayırlı olmasını diliyoruz.



