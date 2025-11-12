Kosova’da Türk Dünyası Paneli düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kosova’nın başkenti Priştine’de Priştine İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde Türk Dünyası ve Balkanlar konulu bir panel gerçekleştirildi. Etkinliğe Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve çok sayıda davetli katıldı.

"KOSOVA" KİTABI TANITILDI

Panel kapsamında, YTB’nin desteğiyle TDPV yürütücülüğünde hazırlanan ve Priştine Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli paydaşların katkılarıyla oluşturulan “Dünü ve Bugünüyle Kosova’da Tarih, Toplum ve İnanç” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitap, Türkçe ve Arnavutça dillerinde yayımlandı.

TURUS: "KOSOVA, TARİH VE KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Kosova’da bulunmaktan duyduğu onuru dile getirerek, bölgenin Balkanlar’ın mümtaz bir parçası olduğunu vurguladı. Turus, “Kosova, kültürümüzün yankısının hala duyulduğu, tarihimizin sesini bugüne taşıyan bir diyardır” dedi.

Turus, YTB olarak 2010’dan bu yana Balkanlar’a özel önem verdiklerini belirterek, 15 yılda Kosova’da 70 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projelerin bilimden sanata, eğitimden yayıncılığa, kültürel hareketlilikten sosyal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını kaydetti.

TÜRKİYE BURSLARIYLA KOSOVALI ÖĞRENCİLERE DESTEK

Turus, Türkiye bursları kapsamında 1992’den bu yana 2 bin 382 Kosovalı öğrencinin desteklendiğini ve 300’e yakın öğrencinin halen eğitimine devam ettiğini aktardı.

ÇALIŞKAN: "KİTAP, KOSOVA TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYOR"

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, panelde tanıtılan kitabın, YTB’nin desteği ve seçkin akademisyenlerin titiz çalışmalarıyla hazırlandığını belirterek, “Her satırı Kosova’nın tarihi birikimini, toplumsal dokusunu, inanç dünyasını ve kültürel kimliğini anlamaya yönelik derin bir gayreti yansıtmaktadır” dedi.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk milletinin Kosova’daki yerinin büyük olduğunu belirterek, Türkiye’nin bütün kurumlarıyla Kosova’nın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

PANELDE ELE ALINAN KONULAR

Panelin akademik oturumunda Prof. Dr. Murat Önsoy, Dr. Abdulkadir Durguti, Raif Vırmiça ve İslam Hasani konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda şu konular tartışıldı:

Kosova ve Dış Gerçeklikler: Devletin Uluslararası Sisteme Entegrasyon Kabiliyeti

Kosova’da Selefi Örgütlenmelerin Dini Hayat ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Yansımaları

18. ve 19. Yüzyılda Tasavvufi Hareketler Bağlamında Kosova Toplumunun Kimlik ve Oluşumunda Melamiliğin Rolü ve Etkinliği

Kosova’da Din Eğitiminin Mevcut Durumu