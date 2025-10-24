“Kuğu Gölü” balesi bu akşam AKM’de prömiyer yapacak

Çaykovski’nin 1875–76 yıllarında bestelediği dört perdelik ünlü bale eseri “Kuğu Gölü” balesi, dünyada ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877 tarihinde Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendikten sonra, 15 Ocak 1895 tarihinde Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St.Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Bu versiyon, eseri dünya bale repertuvarının en önemli klasiklerinden biri hâline getirdi.

Eserdeki “Beyaz Kuğu” (Odette) ve “Siyah Kuğu” (Odile) karakterlerinin zıtlığı, balenin en dikkat çekici yönü olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE İLK TEMSİLDEN BUGÜNE

Türkiye’de “Kuğu Gölü” ilk kez, 29 Ekim 1965’te Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Dame Ninette de Valois’nın koreografisiyle sahnelendi. İstanbul’daki ilk temsil ise 14 Mart 1971’de Maksim Sahnesi’nde Güloya Gürelli’nin yorumuyla gerçekleştirildi.

Yeni yapımda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetirken dekor tasarımı Ferhat Karakaya’ya, kostümler Serdar Başbuğ’a ve ışık tasarımı Ahmet Defne’ye ait.

PRÖMİYER ÖNCESİ HEYECAN

“Beyaz Kuğu Odette” rolünü üstlenen Berfu Elmas, prömiyer öncesi duygularını, “Kuğu Gölü hem çok zor hem de her klasik balerinin mutlaka dans etmesi gereken bir eser. Sahne açıldığında izleyiciyi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Çaykovski’nin müziğiyle birleşince dans etmek büyük bir keyif ve şans. Seyircimizle bu heyecanı paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” sözleriyle dile getirdi.

“SAHNEDE OLMAK GURUR VE SORUMLULUK”

“Prens Siegfried” rolündeki Batur Büklü, “AKM sahnesinde bu eseri dans etmek benim için çok özel. Sahnede partnerimle çok iyi bir uyumumuz var. Hem beyaz kuğu hem de siyah kuğu ile birlikteyiz, uzun yıllar dans etmiştik. Ve Meriç Sümen ile aynı sahneye çıkma fırsatı yakaladığım için bu da benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik, ekip olarak çok hazırız. Çocukken AKM’de dansçıları izleyerek büyüdüm. Şimdi aynı sahnede bu rolü oynamak hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağı. Annem de temsili izlemeye gelecek, bu da ayrı bir heyecan.” diyerek duygularını ifade etti.

AŞKIN BÜYÜYE KARŞI ZAFERİ

“Kuğu Gölü”, genç Prens Siegfried ile kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart’ın lanetine uğrayan Prenses Odette’in trajik aşk hikâyesini anlatıyor.

Rothbart’ın büyüsüyle Odette ve arkadaşları kuğuya dönüşür.Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve yalnızca geceleri insan olur. Bu büyüyü bozmanın tek yolu gerçek aşktır. Rothbart ise bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır.

Prömiyeri bu akşam yapılacak olan “Kuğu Gölü”, sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.