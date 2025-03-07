Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında Aşık Veysel tiyatro gösterimi düzenlendi

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aşık Veysel tiyatro gösteriminde, Halk Ozanı Aşık Veysel'in hayatı ve anılarına yer verildi.

Aşık Veysel'i canlandıran Osman Nuri Ercan, oyuna Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküsünü söyleyerek başladı.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda bugün, kitap günleri, Akıllı Tavşan Momo Müzikali, Külliye'de Çocuk Sesi, masal anlatımı ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ayrıca geleneksel oyunlar da çocuklardan ilgi gördü. Program, Ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.