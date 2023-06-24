Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'u hastanede ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı.

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı yeniden nükseden Uğur, Temmuz 2020'de

İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle…

notuyla sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.

Entübe edildi

Ancak herkes iyi bir haber beklerken, usta sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve entübe edildiği ortaya çıktı.

Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede moral ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy da telefonda Özkan Uğur'un ailesiyle görüştü

Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Özkan Uğur'un ailesiyle telefonda görüştürdü.

Bakan Ersoy, Uğur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Batuhan Mumcu hastanede yaptığı açıklamada,

Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin.

dedi.