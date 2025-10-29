Kuruluş Orhan dizisinden görkemli başlangıç: İzleyiciden tam not aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihi dönem dizisi Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonuyla ilk bölümünden izleyiciler tarafından ilgi gördü.

Dizinin reytinglerde zirveye oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Osmanlı’nın ikinci padişahı Orhan Bey’in hayatını konu alan dizi, “Kuruluş Osman” yapımının devamı niteliğinde.

OSMANLI'NIN DEVLETLEŞME SÜRECİ

Yapım, Osmanlı Beyliği’nin devletleşme dönemini, Bursa’nın fethini ve Moğollarla yaşanan mücadeleleri destansı bir anlatımla ekrana taşıyor.

İlk bölümde geçen “Toplanacak toydan çıkacak karar Bursa’nın sonu olacak” repliği ise dizinin tarihsel derinliğini ve dramatik yapısını gözler önüne seriyor.

DEV PRODÜKSÜYON

Bozdağ Film Platosu’nda özel olarak inşa edilen setlerde çekilen dizide, dönemin atmosferini yansıtmak için 20 bin metrekarelik bir alan kullanıldı. Kurulan şehir, kale ve oba yapılarıyla gerçekçi bir tarih sahnesi oluşturuldu.

İlk bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu görev alırken, 50 kişilik koreografi ekibi de savaş sahneleri için haftalar süren özel eğitimlerden geçti.

SİNEMATİK KALİTE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Yapım ekibi, Kuruluş Orhan’ın yalnızca bir tarih dizisi olmadığını, aynı zamanda sinematik kalitede bir prodüksiyon olarak hazırlandığını vurgulanırken diziyi izleyen kişilerden de bu sinematik aktarım tam not aldı.

İlk bölümden itibaren yüksek ilgi gören Kuruluş Orhan dizisinin, reytinglerde zirveye yerleşmesi bekleniyor.

DİZİDEKİ ÇADIRLAR EL YAPIMI

Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi.

Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada yaptığı besteler farklı orkestralar tarafından seslendirildi.

