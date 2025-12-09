Sinop'ta 1600 yıllık mozaikler ziyarete açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop’ta Balatlar Yapı Topluluğu kazılarında gün yüzüne çıkarılan 1600 yıllık mozaiklerin ziyaretçilere açılması amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Restorasyonu tamamlanan mozaiklerin, kazı alanında oluşturulacak özel bir yapıda sergilenmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin desteklediği kazı çalışmalarında elde edilen eserler, turizme kazandırılmak üzere yeni bir düzenlemeye kavuşacak.

ZİYARETÇİ MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Sinop Valiliği ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğiyle hazırlanan “Balatlar Yapı Topluluğu Ziyaretçi Merkezi Planlama ve Tasarım Danışmanlığı Projesi” kısa sürede hayata geçirilecek. Proje kapsamında, mozaiklerin yanı sıra alanda keşfedilen diğer arkeolojik buluntuların da sergileneceği bir ziyaretçi merkezi oluşturulacak.

Merkezde ahşap yürüyüş yolları, güvenli dolaşım platformları, bilgilendirme panoları ve yönlendirme sistemleri yer alacak. Böylece tarihi alanın hem korunması hem de kontrollü şekilde ziyaret edilebilmesi sağlanacak.

"SİNOP'UN KÜLTÜR VE TURİZMİNE YENİ BİR CAZİBE NOKTASI"

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Balatlar kazı alanının sahip olduğu mimari bütünlük ve arkeolojik verileriyle kentin kültür rotasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kazıların 2010 yılından bu yana Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında sürdüğünü hatırlatan Özarslan; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

"TARİHİ DOKUYA UYUMLU VE ERİŞİLEBİLİR BİR MERKEZ OLACAK"

Vali Özarslan, hazırlanan projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Balatlar Yapı Topluluğu’nun bilimsel verilerini temel alan, hem korumayı hem ziyaretçi yönetimini önceleyen bir merkez tasarlanacak. Mimari yaklaşım, tarihi dokuya uyumlu doğal malzemelerle oluşturulacak ve engelli erişimine uygun şekilde planlanacak.

Yeni ziyaretçi merkezinin Sinop’un kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Özarslan, alanın kente yeni bir cazibe noktası kazandıracağını ve Sinop’un ulusal ile uluslararası alanda daha görünür hâle geleceğini belirtti.