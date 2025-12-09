28 tarihi eser daha ABD'den Türkiye'ye dönüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’de bulunan Boubon kökenli bronz imparator heykelinin, Türkiye’ye iadesinin resmen tamamlandığını açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu heykelin uluslararası iş birliği ve kararlı hukuki takip sonucunda geri alındığını belirterek, “Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor.” ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ KOLEKSİYONER, MAHKEME BASKISIYLA HEYKELİ İADE ETTİ

Ersoy, heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD’li koleksiyonerin eseri teslim etmeye yanaşmadığını, ancak mahkemenin tutuklama kararı sonrası iade sürecinin tamamlandığını aktardı. Koleksiyoner, heykeli vererek cezaevine girmekten kurtuldu.

28 KÜLTÜR VARLIĞI DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

İmparator heykelinin yanı sıra Demosthenes’e ait mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de Türkiye’ye dönüyor. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katıldığı iki ayrı törende, daha önce iade anlaşmaları yapılan eserlerle birlikte toplam 28 kültür varlığı ABD makamlarından teslim alındı.

Bakan Ersoy, son 7 yılda 9 bin 133 kültür varlığının Türkiye’ye getirildiğini hatırlatarak Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik Birimi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesine teşekkür etti.

MET MÜZESİ'NDEN DE BİR ESER İADE EDİLİYOR

Bakanlık açıklamasına göre, bronz imparator heykelinin dışında, Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başlığının Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi de tamamlandı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan kaçırıldığını doğruladı.

ABD'DE SORUŞTURMA SONUCU GERİ ALINDI

Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD’de yürütülen savcılık ve güvenlik birimleri soruşturmasıyla mümkün oldu. Koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye’ye dönüşünde belirleyici rol oynadı.

Bakanlık ekipleri, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimiyle koordineli şekilde tüm prosedürleri tamamladı. Böylece Boubon, Düver ve Roma dönemine ait çok sayıda eser yeniden Türkiye’nin kültürel mirasına kazandırılmış oldu.