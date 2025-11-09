Murat Ülker Don Kişot Müzikali üzerine bir yazı kaleme aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Murat Ülker, bu defa tiyatro ve sanata olan ilgisi ile gündeme geldi.

Ünlü iş adamı, Don Kişot Müzikali üzerine bir analizi kaleme aldığını duyurdu.

YALNIZCA BİR EDEBİYAT KLASİĞİ DEĞİL

Ülker analizinde Don Kişot’un yalnızca bir edebiyat klasiği olmadığını; Batı’nın akılcılık, bireycilik ve "evrensel gerçeklik" iddiasını dünyaya yaymasının kültürel araçlarından biri haline geldiğini savunuyor.

Ülker’e göre Don Kişot, bir şövalyelik parodisi olmanın çok ötesinde bir yerde dururken daha çok bir hayat dersi niteliği taşıyor.

BİR BİSKÜVİCİ TİYATRODAN NE ANLAR?!

Analizinde çocukluk anılarından da bahseden Ülker, "Don Kişot ve Batının değerlerini evrenselleştirmek işlevi" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Babam beni tiyatroya gönderirdi. Sınıf arkadaşı, bizde satış müfettişliği yapan, fakat oyun yazarı olan Hüdai Yaramanoğlu amca ile beraber değişik sahnelere gider, hatta kulislere misafir olurduk. Gazanfer Özcan tiyatrosunda sahnede bizi görünce karı, kocanın o anda bize doğaçlama mesaj vermelerini, Cadı Kazanı oyununu biz seyrettikten sonra AKM'nin kül oluşunu hala hatırlarım.



Neyse geçende Allianz’ın daveti üzerine tekrar tiyatrodaydık. Bu sanat goyasını sizin için yazdım. Okusanız sanata merakı olmayanların bile ilgisini çekecektir.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ülker ayrıca analizini sosyal paylaşım platformu LinkedIn üzerinden de paylaştı.

Ülker paylaşımında "DON KİŞOT ve BATININ DEĞERLERİNİ EVRENSELLEŞTİRMEK İŞLEVİ adlı yazımı blogumda okuyabilirsiniz." notunu düştü.

