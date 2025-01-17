Hayatını kaybeden, önemli filmlerin yönetmeni olan David Lynch'un sinema kariyerine bakış

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Ailesi, Amerikalı yönetmenin ölümünü Lynch'in Facebook hesabından duyurdu.

Açıklamada, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadeleri yer aldı.

1946'da Missoula, Montana'da doğan Lynch, 1960'larda çektiği ilk filminden itibaren kariyeri boyunca sıradışı bir çizgi benimsedi. Filmlerinin çoğu gerçeküstü ve düşsel nitelikleriyle biliniyordu.

Geçen yıl, ömrü boyunca sigara içmesi nedeniyle kendisine amfizem teşhisi konulduğunu ve artık yönetmenlik yapmak için evinden çıkamayacağını açıklamıştı.

"DÜNYADA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

Variety‘nin aktardığına göre ailesi, ölümünü bir Facebook paylaşımıyla şu şekilde duyurdu:

"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, ‘Gözünüz boşlukta değil, donatın kendisinde olsun."

KARİYERİ...

Eksantrik, vizyon sahibi bir yönetmen olan Lynch, 1980'lerde The Elephant Man filmini yazıp yönetti ve Mulholland Drive ile Blue Velvet filmlerindeki yönetmenliğiyle Oscar adaylıkları kazandı. 2000 yılında, yaşam boyu başarı Onursal Oscar'ı aldı.

Ayrıca 1990 yılında Wild at Heart filmiyle Cannes'da Altın Palmiye Ödülü'nü aldı ve üç kez daha ödüle aday gösterildi. 2001 yılında Mulholland Drive filmiyle festivalde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı .

Lynch, ekranda stilistik engelleri yıkarken, sahne arkasında tam anlamıyla bir ikondu ve işleri kendi istediği gibi yönetti.

20 Ocak 1946'da Missoula, Montana'da doğan Lynch, kariyerine 1960'ların sonlarında kısa filmler çekerek başladı. İlk uzun metrajlı filmi, yazıp yönettiği ve gece yarısı filmlerinin kült klasiği haline gelen etkili ve her zaman sıra dışı bulunan Eraserhead oldu.

PEK ÇOK FİLM YÖNETTİ

Bunu, John Hurt'ün canlandırdığı Viktorya İngiltere'sindeki arkadaş canlısı ve zeki ama vücut deformasyonu olan baş karakter ile Anthony Hopkins'in onu tedavi etmeye çalışan doktoru canlandırdığı The Elephant Man izledi.

Lynch'in kariyeri 1980'lerde hız kazandı. Elephant Man'in başarısını takiben, Frank Herbert'ın klasik bilim kurgu romanı Dune'un 1984 yapımı uyarlamasına imza attı, ancak bu film gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Ardından, Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper ve Laura Dern'in oynadığı 1986 yapımı noir psikolojik gerilim Blue Velvet'i yönetti.

BAŞYAPITI...

Belki de Lynch'in en büyük başyapıtı 1989'da ortaya çıktı. Twin Peaks'i yarattı, yönetti ve ortak yazımını üstlendi; bu, garip bir dedektif dizisi/pembe dizi/bilim kurgu gizem-macera ve ara sıra tamamen Alacakaranlık Kuşağı tarzı korku karışımı bir yapımdı.

Dizi iki sezon sürdü. 2017'deki spin-off, Twin Peaks: The Return, orijinal kadronun ve karakterlerin çoğunu bir araya getirdi ve Lynch'in yönetiminde, orijinal seriden daha garip bir hale geldi: The Return'ın final sahnesi, TV tarihinin en ürkütücü anlarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

ALTIN PALMİYE KAZANDI

Lynch'in bir sonraki projesi 1990 yapımı Wild at Heart filmiydi. Nicolas Cage ve Laura Dern'in başrollerini paylaştığı film, Cannes Film Festivali'ni fırtınaya boğdu ve Jean-Luc Godard, Clint Eastwood, Ken Loach ve Zhang Yimou gibi isimlerin filmlerini geride bırakarak Altın Palmiye'yi kazandı.

Mulholland Çıkmazı, ABC ve Touchstone Television için çektiği bir dizi bölümü olarak ortaya çıktı. Bölümü izleyen kanal yöneticileri kabul etmedi. Bu, Lynch'i durdurmadı: Filmini uzun metrajlı bir film olarak yayınladı ve Naomi Watts'ı küresel bir başrol oyuncusu olarak tanıttı.