Pera Palace Hotel'de Ramazan ayında klasik eserler sahneye taşınacak

AA
Grand Pera Balo Salonu'nda Tiyartomig ve Tiyatrose topluluklarının sahneleyeceği klasik tiyatro eserleri 13, 14, 18, 20, 24 ve 27 Mart'ta seyircilerle buluşacak.
Dünya edebiyatının çeşitli eserlerinden seçkiler arasında Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Nikolay Gogol'ün Bir Delinin Hatıra Defteri, Fyodor Dostoyevski'nin Beyaz Geceler ve İnsancıklar adlı oyunları sahnelenecek.
"Akşam Tiyatrosu" olarak 21.00'de sahnelenecek eserlerin biletlerine, bilet satış noktalarında ulaşılabilir.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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