Piyanist Fazıl Say, ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyor Usta piyanist ve besteci Fazıl Say, şubat ayında ABD turnesine çıkacak. Fazıl Say, konserlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bestelerinden oluşan solo konser turnesiyle ilk kez ABD'deki izleyicilerle buluşacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.