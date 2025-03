Sinema dünyasının altın heykeli Oscar Ödülleri'nin 97 yıllık serüveni

AA

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri, 3 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak.

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği büyük gece öncesinde sinema dünyasında heyecan dorukta. Bu yılın adayları arasında öne çıkan filmler ve performanslar, ödül sezonunu oldukça çekişmeli hale getiriyor.

Ödül sezonunda sıkça gündeme gelen Anora, Conclave, The Substance, Emilia Perez, The Brutalist ve Wicked gibi yapımlar, güçlü hikayeleri, etkileyici oyunculukları ve sinematografik başarılarıyla Oscar'ın en iddialı adayları arasında yer alıyor.

İLK OSCAR ÖDÜLLERİ 1929'DA DÜZENLENDİ

Resmi adıyla Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından sinemanın etkisini ve endüstrinin gelişimini onurlandırmak amacıyla düzenlenmeye karar verildi.

İlk tören, Büyük Buhran'ın başladığı 1929'da 270 kişinin katılımıyla yapıldı ve yalnızca 15 dakika sürdü. 1930'lardan itibaren ise tören daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

İlk En İyi Film ödülünü kazanan yapım, yönetmenliğini William Wellman'ın üstlendiği "Wings" oldu. Bu film, aynı zamanda tamamen sessiz olan ve bu kategoride ödül kazanan tek film olarak tarihe geçti.

Emil Jannings, The Last Command ve The Way of All Flesh filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Janet Gaynor ise 7th Heaven, Sunrise: A Song of Two Humans ve Street Angel filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

OSCAR HEYKELCİĞİN HİKAYESİ

Oscar heykelcikleri, AMPAS'ın kurucu üyelerinden ve Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarının baş sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlandı.

Gibbons elinde kılıç tutan ve Akademi'nin orijinal dallarını temsil eden beş kollu film makarasının üzerinde duran bir şövalye figürü çizdi.

Bu tasarımı hayata geçirmek için heykeltıraş George Stanley görevlendirildi. Bu heykelcikler ilk bronzdan yapıldı ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle alçıdan üretildi, savaş sonrası 24 ayar altın kaplanarak yeniden üretilmeye başlandı.

OSCAR'IN REKORLARI

En çok Oscar kazanan filmler Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, her biri 11 ödülle bu rekoru paylaşıyor. ABD'li film yapımcısı Walt Disney, 26 ödülle en çok Oscar kazanan kişi olarak tarihe geçti.

En genç Oscar kazanan oyuncu ise 10 yaşında Paper Moon filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Tatum O'Neal. Anthony Hopkins, 83 yaşındayken The Father filmiyle en yaşlı En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

ABD'li oyuncu Christopher Plummer ise 82 yaşında Beginner filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında, bu ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu. Son olarak 21 adaylıkla ünlü oyuncu Meryl Streep, en fazla Oscar adaylığı alan kişi olarak öne çıkıyor.

UNUTULMAZ ANLAR...

Baba filmindeki rolüyle 1973'te En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Marlon Brando, ABD'de Amerikan yerlilerine yapılan muameleye dikkati çekmek için törene katılmadı. Brando, töreni boykot ederek yerine o dönemde 26 yaşında olan Amerikan yerlisi aktivist Sacheen Littlefeather'i gönderdi.

Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi Littlefeather, 60 saniyelik konuşmasının ardından Brando'nun yerine ödülü reddetti.

ABD'li komedyen Ellen DeGeneres 2014'teki tören sırasında Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts ve Jennifer Lawrence gibi ünlü isimlerle birlikte öz çekim yaptı.

DeGeneres'ın, X sosyal medya platformundan paylaştığı fotoğraf milyonlarca etkileşim aldı. Oscar Selfiesi olarak bilinen bu fotoğraf, 2014'te en fazla yeniden paylaşılan gönderi oldu.

89'uncu Oscar'ın düzenlendiği 2017'de, En İyi Film ödülünün kazananını anons etmek üzere sahneye çıkan Warren Beatty ve Faye Dunaway yanlışlıkla ödülü La La Land'in kazandığını duyurdu.

ÖDÜLÜN ASIL SAHİBİNİ İŞARET ETTİ

Filmin oyuncuları teşekkür konuşmasını yaparken, Beatty'e En İyi Kadın Oyuncu ödülü zarfının verildiği ve Oscar'ın asıl sahibinin Moonlight olduğu ortaya çıktı.

Sahnede yaşanan kargaşanın ardından Beatty, elindeki zarfta Emma Stone, La La Land ile kazandı. yazdığını açıklayarak, film ekibinden özür diledi.

94. Oscar Ödülleri töreni ise oyuncu Will Smith'in sahnede sunucu Chris Rock'a attığı tokatla hafızalara kazındı. Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saç kaybı yaşamasıyla ilgili şaka yapınca, Will Smith sinirle sahneye çıkıp Rock'a tokat attı.

"Eşimin adını ağzına alma" diye bağıran Smith, ilerleyen saatlerde yaptığı ödül konuşmasında olay nedeniyle özür diledi.

OSCAR'IN KÖŞELERİ

Aktris Beatrice Straight, Network filminde yalnızca 5 dakika ekranda yer almasına rağmen, 1977'deki törende En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Anna Paquin, 1994'de 11 yaşındayken, Emma Thompson, Winona Ryder ve Holly Hunter gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı.

Shakespeare in Love filminin 1999'daki "En İyi Film" kategorisindeki rakibi Saving Private Ryan'ı geçerek Oscar'ı kazanması, sinemaseverler arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi filmin yapımcısı Harvey Weinstein'in aşırı kampanya yaparak ödülü satın aldığını ileri sürdü.

Oscar tarihinde, İngilizce olmayan hiçbir filmin En İyi Film ödülünü kazanmamış olması nedeniyle güçlü bir aday olarak görülmeyen Güney Kore yapımı Parazit'in 2020'de ödülü kazanması, Akademi Ödülleri tarihinde bir dönüm noktası oldu.