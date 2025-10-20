Sivas'ta zamana direnen asırlık konaklar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’a 72 kilometre uzaklıktaki Zara ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor. Karadeniz yolu üzerindeki ilçede bulunan tarihi konaklar, mimari özellikleriyle hayranlık uyandırıyor. 1800’lü yılların sonunda inşa edilen 5 tarihi konak, zamana karşı direniyor ve Reşit Paşa Caddesi üzerinde yer alıyor. İlçe sakinleri, konakların restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.

HER KONAK, FARKLI BİR ÜSLUBA SAHİP

Zara’da yaşayan Mukadder Özturan, ilçedeki konakların tarihî önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Hepsi birbirinden güzel ve farklı üsluplarda yapılmış. Günümüzde bakımsız ve harap halde. 2-3 katlı, cumbalı, balkonlu konaklarımız var. Ayağa kaldırılmaları gerekiyor. Buradan geçen herkes üzülüyor.

MAHİR PAŞA KONAĞI RESTORASYONA HAZIRLANIYOR

İlçedeki 156 yıllık Mahir Paşa Konağı, hak sahibi tarafından kamuya bağışlanmış ve restorasyon çalışmaları için rapor hazırlıkları başlamıştı.