Tarantino'nun Başyapıtı Açıklandı: Bakın Hangi Filmi Seçti

"Quentin Tarantino’nun en iyi filmi hangisi" sorusu, bizzat yanıtlandı.

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı “Church of Tarantino” podcast’inde kendi filmografisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

İki Oscar ödüllü yönetmen, hem favori filmini hem de başyapıt olarak gördüğü yapımı açıkladı.

SOYSUZLAR ÇETESİ

The Guardian'ın haberine göre; Sadece filmlerini değil, senaryolarını da değerlendiren Tarantino, en güçlü yazımının Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) olduğunu belirtti.

Ardından Nefret Sekizlisi (The Hateful Eight) ve Bir Zamanlar Hollywood’da senaryolarını öne çıkardı.

Tarantino, “Bir Zamanlar Hollywood’da benim favorim, Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) benim başyapıtım. Ama ‘Kill Bill’ için şunu söyleyebilirim: Onu yapmak için doğmuşum. Çünkü filmdeki her şey — hayal gücüm, tutkularım, saplantılarım — tamamen bana ait. Başkasının çekemeyeceği kadar Quentin’e özgü bir film,” dedi.