Termessos’ta ilk kazı: 14 metrelik anıt mezarlar ayağa kalkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve geçmişi MÖ 4. yüzyıla uzanan Termessos Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl ilk defa kazı çalışmaları başlatıldı. Kartal yuvasını andıran sarp bir coğrafyada bulunan kentte çalışmalar, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak başkanlığında yürütülüyor.

NEKROPOLDE 3 BİN MEZAR VE 900 YAZIT İNCELENİYOR

Kazılar, kentin geniş nekropol alanında yoğunlaşıyor. Çoğu lahit tipi olan 3 bin mezar ve 900’den fazla yazıt, antik kentin zengin defin kültürüne ışık tutuyor. Ekipler özellikle her biri yaklaşık 14 metre yüksekliğe ulaşan iki anıt mezarın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Uzmanlar, mezarlara ait orijinal taşların dayanıklılık analizlerini yaptıktan sonra her bir taşı üç boyutlu modelleyerek anıt mezarın bilgisayar ortamındaki tam halini oluşturdu. Restorasyon tamamlandığında taşlar tekrar podyumlarına yerleştirilecek.

"DANS EDEN KADINLAR" MEZARINDA ZENGİN KABARTMALAR

Kazı Başkanı Koçak, nekropolün Akdeniz’in en büyüklerinden biri olduğunu belirtti. Çalışmaların merkezinde bulunan iki anıt mezardan birinin “Dans Eden Kadınlar Mezarı” olarak anıldığını söyleyen Koçak, mezarın dikkat çekici kabartmalara sahip olduğunu belirtti:

Mezar odasının girişinde insan boyutunda dans eden kadın kabartmaları var. Kabartmalardan birinin başını yıkıklar arasında bulup müzeye gönderdik. Ayağa kaldırıldığında 14 metre yüksekliğe ulaşacak ve tiyatro maskeleri, eroslar, nikeler, aslan motifleri gibi çok sayıda kabartmayla süslenecek.

İKİNCİ ANIT MEZAR: AMAZON KADIN SAVAŞÇILARIN İZLERİ

İkinci anıt mezarın yazıtının bulunduğunu ve bir kadın tarafından kendisi ile eşi için yaptırıldığının anlaşıldığını belirten Koçak, yapının özellikle podyum kabartmalarıyla öne çıktığını söyledi:

Podyumun dört cephesinde kalkan, mızrak, kılıç, zırh ve balta kabartmaları var. Bunların bir kısmı gerçek silahları, bir kısmı ise efsanevi düşmanlara ait sembolleri temsil ediyor. En dikkat çekeni ise Amazon kadın savaşçılarının kalkan ve balta kabartmaları.

Koçak, her iki anıt mezarın proje çizimlerinin tamamlandığını ve bilgisayar ortamında ayağa kaldırıldığını da ekledi.

ORİJİNAL TAŞLAR KORUNDU

Doç. Dr. Koçak, Termessos’ta Hristiyanlık dönemine ait izlerin az olmasının kentin taşlarının başka yapılarda kullanılmasını engellediğini, bu nedenle anıt mezarların tüm orijinal yapı elemanlarının günümüze ulaştığını vurguladı.

Sarp bir bölgede kurulan ve bu nedenle antik dönemden sonra yağmaya uğramadığı düşünülen Termessos, tarihi kaynaklara göre Büyük İskender’in MÖ 333’te kuşatmasına rağmen güçlü savunması sayesinde düşmemiş bir kent olarak biliniyor.