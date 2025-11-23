Türk mutfağı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı.

Listenin ilk 10 sırasında Bodrum’un efsane lezzeti Çökertme Kebabı ve Erzurum’un geleneksel incisi Cağ Kebabı, dünya mutfağı listesinde öne çıkarak dikkatleri Türkiye’ye çevirdi.

TÜRK MUTFAĞI GLOBAL ARENADA

Türkiye’den toplam 7 farklı lezzetin yer aldığı listede, Çökertme Kebabı 7., Cağ Kebabı ise 9. sıradan listeye girdi. Bu başarı, Türk mutfağının küresel çapta tanınmasını ve saygınlığını artırdı.

EN İYİ 10 YEMEK LİSTESİ

Lechona – Kolombiya’nın geleneksel et yemeği, özel günlerin vazgeçilmezi.

Pizza Napoletana – Napoli pizzası, modern pizzanın doğduğu şehirden çıkıyor.

Picanha – Brezilya’nın ünlü barbekü geleneğinin yıldızı.

Rechta – Cezayir’in düğün ve bayram sofralarının sembolü.

Phanaeng Curry – Tayland’ın kremalı ve aromatik köri spesiyali.

Asado – Arjantin ve Uruguay’ın ritüelistik barbekü kültürü.

Çökertme Kebabı (Türkiye) – Bodrum’a özgü, patates ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen kebap.

Rawon – Endonezya’nın Doğu Cava bölgesine ait ikonik yemek.

Cağ Kebabı (Türkiye) – Erzurum’un odun ateşinde pişirilen kuzu eti kebabı.

Tibs – Etiyopya mutfağının popüler kavurma yemeği.

LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK LEZZETLERİ

Çökertme ve Cağ Kebabı dışında, Taste Atlas listesinde beş Türk yemeği daha kendine yer buldu:

26. İskender Kebap – Bursa’ya özgü, yoğurt ve tereyağlı domates soslu kebap.

28. Kuzu Şiş – Özenle marine edilen kuzu etinin ızgarada pişirilmesiyle hazırlanıyor.

47. Adana Kebap – Coğrafi işaret tescilli, Türkiye’nin en bilinen kebaplarından biri.

51. Hünkar Beğendi – Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan, padişah beğendi anlamına gelen zarif yemek.

59. Islama Köfte – Sakarya yöresine özgü, biberli et suyuna batırılan ekmekle birlikte pişirilen köfte.

TÜRK MUTFAĞININ ZENGİNLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Liste, Türk mutfağının çeşitliliğini ve küresel çapta beğenilen lezzetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Çökertme ve Cağ Kebabı’nın ilk 10’a girmesi, Türkiye’nin gastronomi alanındaki başarısını dünya sahnesinde gösteriyor.