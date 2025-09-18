Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesi Kemer’de yükseliyor

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Idyros Antik Kenti, Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayışığı Koyu’nda yürütülen kazı çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alan müze için ayrıldı. Projenin önümüzdeki yıl tamamlanarak “gece müzeciliği” uygulamasına dahil edilmesi hedefleniyor.

SU ALTI HAZİNELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Müzede, Akdeniz kıyılarında bulunan 400’den fazla batıktan çıkarılan seramik tabaklar, kap kacaklar ve amforalar sergilenecek. Ayrıca Kumluca batığı başta olmak üzere bölgedeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve şu anda Antalya Müzesi’nde korunan eserler de yeni müzede yer alacak.

"BİLİMSEL VE TURİSTİK BOŞLUĞU DOLDURACAK"

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, müzenin hem bilimsel hem de turistik açıdan önemli bir kazanım olacağını belirtti. Zoroğlu, “Müzeyi teknik altyapısını tamamladıktan sonra gece müzeciliğinin uğrak noktası olarak hayata geçireceğiz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl açılışını yaparız.” dedi.

KÜLTÜR VE TURİZME YENİ SOLUK

Zoroğlu, Kemer’in doğası, tarihi ve nitelikli tesisleriyle Antalya turizminin önde gelen destinasyonlarından biri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Mevsimsel sorunları aşmak için spor turizmi kadar kültürel miras da önemli. Bodrum’dan sonra Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesini Kemer’e planlamamızın nedeni de bu.”

"KEMER ÇEKİM MERKEZİ OLACAK"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, müzenin bölgeye kültürel bir kimlik kazandıracağını vurguladı:

Kemer, müzenin tamamlanmasıyla tarih ve kültür anlamında bambaşka bir noktaya gelecek. Hem acenteler hem otelciler hem de turistler için önemli bir cazibe merkezi olacak.

TURİSTLERİ OTEL DIŞINA ÇEKECEK

“Her şey dahil” sisteminde tatil yapan turistlerin çoğunlukla otel dışına çıkmadığını belirten Yorulmaz, müzenin bu anlamda kritik bir işlev göreceğini söyledi: