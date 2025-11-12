Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

- Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti.
- Abacı, son dönemde böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımdaydı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kariyeri boyunca birçok albüme imza atan sanatçı, "Nostalji Kraliçesi" olarak da biliniyordu.
Sanat dünyasının acı kaybı...
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yoğun bakıma alınan Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
78 yaşına bastığı gün vefat eden Abacı’nın, son dönemde böbrek rahatsızlığı nedeniyle de sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.
VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU
Sanatçının menajeri Taner Budak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik" diyerek acı haberi paylaştı.
TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ
12 Kasım 1947’de Ankara’da doğan Muazzez Abacı, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun oldu. 1970’li yıllardan itibaren sahne almaya başlayan sanatçı, kısa sürede Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.
“Geceler”, “Bir Teselli Ver”, “Kalbimi Kıra Kıra” gibi unutulmaz eserleriyle milyonların gönlünde yer eden Abacı, güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik yorumuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyordu.
DEVLET SANATÇISI ÜNVANI
Türkiye'de Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına 1998'de layık görülen sanatçı, seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir.
UNUTULMAZ ALBÜMLERİ
Muazzez Abacı, kariyeri boyunca onlarca albüme imza attı. Sanatçının öne çıkan bazı albümleri şöyle:
1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar
1975: Muazzez Abacı Söylüyor
1986: Geceler
1990: Vurgun
1992: Efendim
1994: Kar Yangınları
1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren
2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı
2018: Sezen’imin Şarkıları