Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Sanat dünyasının acı kaybı...

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

78 yaşına bastığı gün vefat eden Abacı’nın, son dönemde böbrek rahatsızlığı nedeniyle de sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Sanatçının menajeri Taner Budak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik" diyerek acı haberi paylaştı.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ

12 Kasım 1947’de Ankara’da doğan Muazzez Abacı, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun oldu. 1970’li yıllardan itibaren sahne almaya başlayan sanatçı, kısa sürede Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.

“Geceler”, “Bir Teselli Ver”, “Kalbimi Kıra Kıra” gibi unutulmaz eserleriyle milyonların gönlünde yer eden Abacı, güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik yorumuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyordu.

DEVLET SANATÇISI ÜNVANI

Türkiye'de Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına 1998'de layık görülen sanatçı, seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir.

UNUTULMAZ ALBÜMLERİ

Muazzez Abacı, kariyeri boyunca onlarca albüme imza attı. Sanatçının öne çıkan bazı albümleri şöyle:

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar

1975: Muazzez Abacı Söylüyor

1986: Geceler

1990: Vurgun

1992: Efendim

1994: Kar Yangınları

1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2018: Sezen’imin Şarkıları