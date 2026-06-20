Kuş gribi son kıtanın da kapısını çaldı: H5N1 Avustralya’ya ulaştı

Dünyayı alarma geçiren virüs...

Avustralya Tarım Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantının ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

TÜM KITALARA YAYILDI

Bu gelişmeyle birlikte, virüsün henüz ulaşmadığı tek kıta olan Avustralya'da da ilk vakanın kayıtlara geçmesiyle, hastalık yeryüzündeki tüm kıtalara yayılmış oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, virüsün Batı Avustralya'nın ücra bir bölgesinde bulunan göçmen bir deniz kuşunda tespit edildiği belirtildi.

Ülkenin güneydoğusundaki bir milli park sahilinde bulunan kuşa yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.

YETKİLİLER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Bölgede ikinci bir şüpheli vakanın daha incelendiğini aktaran yetkililer, şu an için kitlesel bir hayvan ölümü dalgasına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Tehdit Altındaki Türler Komisyonu, virüsün bölgedeki diğer hayvan popülasyonlarına sıçrayıp sıçramadığının birkaç gün içinde netleşeceğini duyurdu.

Ülkenin Baş Veteriner Hekimi ise acil durum komitesinin hemen toplandığını ve yetkililerin böyle bir senaryoya uzun süredir hazırlıklı olduğunu belirtti.

H5N1 varyantı, kümes hayvanları ve yabani kuş popülasyonları arasında çok hızlı yayılma özelliğine sahip olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar virüsün, dünya genelinde yabani kuşların yanı sıra tilki, fok ve su samuru gibi farklı memeli türlerini de enfekte edebildiğini, insanlara bulaşma riskinin ise oldukça nadir görüldüğünü hatırlatıyor.

ÇEVRE ADALARINDAKİ AĞIR BİLANÇO

Virüsün ana kıtaya ulaşmasından önce, geçtiğimiz yıl Avustralya'ya bağlı uzak okyanus adalarında da benzer vakalar görülmüştü.

Hafta içinde yayımlanan bir araştırma, virüsün yaban hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Hint Okyanusu’ndaki adalarda yaşayan binlerce yavru fokun ve penguen popülasyonunun büyük bir kısmının kuş gribi nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, virüsün bu izole bölgelere binlerce kilometre uzaklıktan göç eden kuşlar vasıtasıyla taşındığına inanıyor.