Kütahya'da 3 işçinin öldüğü inşaat kazasında 3 tutuklama

Kütahya’nın Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’nda yapımı süren bir inşaatta, üst katlara malzeme taşımada kullanılan makara sisteminde yaşanan devrilme, iskele yapısının çökmesine neden oldu.

İskelenin aniden çökmesiyle birlikte işçiler yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÜÇ İŞÇİ KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan işçiler ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamit Sarı (71), Abdullah Kaya ve Süleyman Türkoğlu yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer işçi S.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden işçiler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMADA İHMAL İDDİALARI

Olay sonrası başlatılan incelemelerde iskelenin çökmesine yol açan teknik nedenler ve iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği mercek altına alındı.

Bilirkişi incelemeleri, ifade süreçleri ve teknik raporların ardından inşaat firması sahibi H.K., taşeron firma sahibi A.A.İ. ve şantiye şefi O.U. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yetkililer, kazanın oluş şekli, kullanılan iskele sistemi ve iş güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığına ilişkin detaylı teknik incelemenin devam ettiğini belirtti.

Kütahya’da büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili adli sürecin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.