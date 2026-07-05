Kütahya'da evde başlayan yangın ormana sıçradı

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk köyünde Hasan K.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki karaçam ormanına sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, itfaiye personeli, arazöz ve destek ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTER DESTEĞİYLE YOĞUN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan yürütülen söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevlerin daha geniş alanlara yayılması önlendi.

Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

3 HEKTARLIK KARAÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, ekipler yeniden alevlenme riskine karşı tedbirlerini devam ettirdi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.