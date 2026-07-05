Kuzey Kore lideri Kim sahada: Silahların test edilişini izledi

Nükleer programlarıyla dünyada dikkat çeken Kuzey Kore'den yeni görüntüler...

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Kang Kon adlı destroyerdeki silahların testlerini denetledi.

İKİ AY İÇİNDE AKTİF GÖREVE ALINACAK

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzesinin yanı sıra topçuların ateşlendiğini, elektronik harp sistemlerinin ve hedef tespitiyle bilgi işleme kabiliyetlerinin değerlendirildiği testlerin ardından Kim, 5 bin tonluk destroyerin denemelerinin tamamlanması ve iki ay içinde Kuzey Kore donanmasında aktif göreve alınması talimatını verdi.

KİM'DEN CAYDIRICILIK ÇAĞRISI

Kim, ülkenin caydırıcılık kapasitesi ile muharebe kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Söz konusu testler, destroyerde bulunan çeşitli silah sistemlerinin muharebe koşullarında kullanılabilirliğini incelemek ve doğrulamak amacıyla yapıldı.