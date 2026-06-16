Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, otomobili metrelerce sürükledi

Bu sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir yönünde, aynı istikamette seyreden tır ile otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştığı, çarpışmanın ardından otomobilin tırın ön kısmına sıkıştığı belirtildi. Sıkışan araç, tırla birlikte metrelerce sürüklendi.

SÜRÜCÜLER PANİK YAŞADI

Kaza anına tanık olan diğer sürücüler büyük panik yaşarken, otoyolda kısa süreli tehlikeli bir trafik akışı oluştu.

Bazı sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak tır sürücüsünü uyarmaya çalıştığı görüldü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli anlar, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, tırın önünde kalan otomobili uzun mesafe boyunca sürüklediği ve diğer sürücülerin durumu fark ettirmeye çalıştığı anlar net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.