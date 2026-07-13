KVKK'dan emsal karar: İzinsiz SMS gönderen şirkete 1 milyon TL ceza

Telefon numaralarına izinsiz olarak gönderilen SMS'ler, uzun zamandır vatandaşlar için büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), emsal sayılabilecek bir karara imza attı.

PAZARLAMA AMAÇLI SMS GÖNDERİLDİ

Geçen yıl A.Ş.'nin açık rızası ve bilgisi olmadan iletişim numarasına, pazarlama amaçlı SMS gönderildi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

SMS'lere cevap verilmemesinin ardından ise A.Ş., firma tarafından tanıtım amaçlı aranmaya başladı.

A.Ş., yaşananların ardından elindeki bilgi ve belgelerle; açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

ŞİRKETİN SAVUNMASI

Şirket, şikayetin ardından yaptığı savunmada; A.Ş.'nin telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini belirtti.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın, veri işleme faaliyetinden önce tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu; kararında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a ve İleti Yönetim Sistemi'ne de (İYS) atıfta bulunarak veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

1 MİLYON LİRA PARA CEZASI

A.Ş.'nin haberi ve açık rızası olmadan, üçüncü bir şahıs vasıtasıyla cep telefonu numarasının temin edilmesini hukuka aykırı bulan Kurul, ilgili finansman şirketine 1 milyon lira idari para cezası uyguladı.