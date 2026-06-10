Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

TARAF AVUKATLARI VE TANIKLAR KATILDI

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D. ve M.A.A, Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Geçen celse tutuklanan amca Yusuf Aydemir'in bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ise katılmadı.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.

ŞÜKRAN AYDEMİR'İN YENİDEN DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

AVUKATLA TEMSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ NETLİK KAZANMADI

Bu kapsamda davanın yeni duruşması, yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.