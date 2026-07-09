Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye'ye geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sürdürüyor.

Sık sık telefon görüşmeleri üzerinden temaslarda bulunan zaman zaman da Ankara'da dünya siyasetinden önemli isimleri ağırlıyor.

Bu isimlere bir yenisinin daha ekleneceği duyuruldu.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NI KABUL EDECEK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Görüşmenin İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Ayrıca Türkiye'nin, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülüyor.