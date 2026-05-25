Özgür Özel'in mutlak butlan karar tebligatını okuduğu ortaya çıktı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde kendisine iletilen mutlak butlan karar tebligatını yırtıp atarak "Bunun için yıktılar baba ocağını" demişti. Ancak Özel'in kararı okuduğu sonradan kamerayı açtırdığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi, dün tahliye edildi.
Mutlak butlan kararı ile Özgür Özel ve ekibinin görevi sona erdi, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu.
Dün yaşanan tahliye sırasında ilginç anlar ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını tanımayan CHP'lilere yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından Özgür Özel'e mutlak butlan kararının olduğu belge teslim edildi.
MUTLAK BUTLAN TEBLİGATINI YIRTTI
Belgeyi eline alarak inceleyen Özgür Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek sitem etti ve kararın tebliğ edildiği belgeyi yırttı.
TİYATRO ÇIKTI
Özgür Özel'in, gelen tebligatı önce okuduğu ortaya çıktı.
Özel'in okuduktan sonra tekrar görüntü aldırarak, sanki okumadan yırttığı anlaşılsın diye rol yaptığı görüldü.
İŞTE ÖZEL'İN TEBLİGATI OKUDUĞU ANLAR
