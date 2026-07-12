Lindsey Graham hayatını kaybetti: Şüpheli ölüm iddiası

ABD bu haberle adeta şok etkisi yaşadı.

Ülke siyasetinde önemli bir yeri olan ve ABD Başkanı Donald Trump'a olan yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ofisinden bir son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 71 yaşındaki siyasetçinin geçirdiği kısa ve ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

MAHREMİYETE SAYGI VURGUSU YAPILDI

Ofisin paylaştığı mesajda, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa ve ani bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Senatör Graham'ın ailesi, bu süreçte dualarınız için minnettar olduğunu belirtmekte ve bu inanılmaz derecede zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir." ifadeleri yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Öte yandan Graham'ın hayatını kaybetmesi, gelen ilk bilgilere göre şüpheli bir ölüm olarak nitelendirildi.

Daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilinen senatörün ölümüne dair bazı iddialar gündeme geldi.

TÜRK KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYORDU

Graham, siyasi kariyerinin büyük bölümünde Türkiye'nin ve çıkarlarının karşısında durdu.

Suriye'de YPG'yi, Orta Doğu'da İsrail'i yoğun şekilde destekleyen Graham, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara öncü oldu.

'TÜRKİYE'YE F-35 TESLİMİNE AÇIĞIM' DEMİŞTİ

Ancak Graham, son döneminde Türkiye'ye karşı geçmişe nazaran çok daha ılımlı bir politika izlemeye başladı.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Graham, "Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesi fikrine artık tamamen açığım.

Türkiye harika ve muazzam bir müttefik, aynı zamanda NATO'daki tek Müslüman ülke olarak ittifakın sarsılmaz bir sütunudur." açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Söz konusu açıklamalar İsrail'de bazı çevreler tarafından yoğun tepkiyle karşılaşmıştı.

Özellikle medyada Graham'a karşı bir eleştiri rüzgarı başlatılırken bazı devlet yerkililerinden de sert açıklamalar gelmişti.

KASIM SEÇİMLERİNDE YİNE ADAYDI

ABD’de kasım ayında yapılacak Senato seçimlerinde tekrar aday olan senatörün bu açıklamasından hemen sonra gelen ölümü, bazı tartışmalara neden oldu.

Son görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yapan Graham'ın ölümü hakkında detaylı bir inceleme başlatılması bekleniyor.