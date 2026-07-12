Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 14 gemiye saldırılar düzenledik

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiği açıklandı.

"GECE BOYUNCA 14 DÜŞMAN GEMİSİNİ VURDU"

Saldırının Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları, gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu." ifadesi kullanıldı.

RUS GÖLGE FİLOSU

Açıklamada, 6-13 Temmuz'da Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi, gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor."

İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.