Londra metrosunda siyahi adama ırkçı hareket

İngiltere'de, Londra'nın kuzey istikametine doğru giden ve Kennington durağına yaklaşan metroda bulunan beyaz bir kişi, siyahi yolcuya doğru maymun gibi sesler çıkararak ve hareketler yaparak saldırdı.

Londra metrosunda siyahi yolcuya karşı maymun taklidi VİDEO

"IRKÇILIK HALA YAŞIYOR"

Mohammed Dirir isimli şahıs, maymun hareketleri yaparak koltukların üzerine zıplayan ve sonra kendi üzerine gelen saldırganı, cep telefonu ile kayda aldı.

Dirir daha sonra bu görüntüyü, "Irkçılık hala yaşıyor. Dünyanın her yerindeki benimle aynı renkte olanlar, güçlü durun." yorumuyla, Instagram hesabından paylaştı.

Euronews'in haberine göre; Londra Meclis Üyesi Florence Eshalomi, Mohammed Dirir'in Instagram'daki paylaşımının altına yazdığı yorumda, "Bu aptal ırkçılığa maruz kalmak zorunda olduğunuzu gördüğüm için gerçekten üzgünüm. Bu durumu, belediye başkanı ve ulaşımdan sorumlu belediye başkan yardımcısına taşıyacağım." ifadesini kullandı.