Loris Karius, Alexander Nübel transferine engel olmaya çalıştı: Eduard Graf işi bitirdi!

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, kaleyi Alman file bekçisi Alexander Nübel'e emanet etti.

Siyah-beyazlı ekip, 2000'li yıllarda Oscar Cordoba ve Fabri dışında yabancı kalecilerden beklediği verimi alamazken, uzun yılların ardından yeniden üst düzey bir yabancı kaleci transferine imza attı.

Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia ise gündeme geldi.

KARIUS'TAN OLUMSUZ REFERANS

Fırat Günayer'in haberine göre, Alexander Nübel, Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra kulüp hakkında bilgi edinmek amacıyla daha önce siyah-beyazlı formayı giyen vatandaşı Loris Karius ile görüştü.

Haberde, Karius'un Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını örnek göstererek Nübel'e kulüple ilgili olumsuz görüş bildirdiği ve transfer olmaması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

GRAF DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın Alman scout şefi Eduard Graf'ın sürece dahil olduğu aktarıldı.

Graf'ın, Karius'un yaşadığı problemlerin önceki yönetim dönemine ait olduğunu, kulüpte yönetimsel anlamda önemli değişiklikler yaşandığını ve benzer sıkıntıların artık söz konusu olmadığını Nübel'e anlattığı belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Alman kalecinin ikna olduğu ve Beşiktaş'a transfer sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edildi.