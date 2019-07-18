Lösemi tedavisi gören İzmirli gencin hayatı değişti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Tufan Çiçek, 8 yıl önce hastalığını fark etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendisine lösemi teşhisi konuldu.

HAYATI DEĞİŞTİ

Hastanede 1 yıl tedavi gören Çiçek'e doktorları sıkılmaması için odasında bilgisayar oyunları oynamasına izin verdi. Bu karardan sonra ise Çiçek'in hayatı adeta değişti.

Oyunları rahat şekilde oynamak için İngilizce kelimeleri sözlükten araştıran Çiçek, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim gördüğü okulda İngilizce öğrenmek için öğretmenlerinden destek almaya başladı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANDI

Taburcu olduktan sonra 19 yaşındaki genç, bıkmadan usanmadan 2 yıl boyunca İngilizce öğrenmeye devam etti. Tedavi gördüğü süre boyunca İngilizce kitaplar okuyan Çiçek, girdiği üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü'nü kazandı, bir yıl da İngilizce hazırlık okudu.

OXFORD'UN DÜZENLEDİĞİ YARIŞMADA İKİNCİ OLDU

Çiçek'in İngilizceye ilgisi öğretim üyelerinin dikkatini çekti. Bu yıl birinci sınıfa başlayan Çiçek, Oxford Üniversitesinin mayıs ayında Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında düzenlediği İngilizce hikaye yazma yarışmasında ikinci olmayı başardı.

YAPTIKLARIM ANLAM KAZANDI

Yıllarca zor günler geçirdiğini belirten Çiçek, sağlığına kavuşma sürecinde en büyük destekçisinin annesi Zehra Çiçek olduğunu belirten Çiçek, "Gördüğüm kanser tedavileri nedeniyle küçük yaşlardan bu yana kendimi bulamamıştım. Ama pes etmedim hem kanseri atlattım sonra Oxford Üniversitesinin düzenlediği yarışmada Türkiye ikincisi olmak benim için yaptıklarıma anlam kattı." dedi.

HAYATIM DEĞİŞTİ

Tüm yaşamını İngilizce öğrenmek üzerine kurguladığını dile getiren Çiçek, "İngilizce öğrenmeye başlamadan önce kendimi boşlukta hissediyordum. Bilgisayar oyunları sayesinde İngilizce öğrendim, hayatım değişti. Oxford Üniversitesinin düzenlediği yarışmayı öğrendim. Ümidim yoktu ama ikinci olmayı başardım. Bundan sonra daha çok şey yapacağım. Yaptıklarımla bunu kanıtlıyorum. Okulumu tamamladıktan sonra tamamen İngilizceye yönelmek istiyorum." diye konuştu.