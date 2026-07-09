Oyuncu Halil Ergün'ü kendilerini 'polis' olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştılar

Dolandırıcılık vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu defa hedefteki isim rol aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Halil Ergün oldu.

ARAYIP 'POLİSİZ' DEDİLER

Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar kendilerini Beykoz Karakolu'nda görevli polisler olarak tanıttı.

Ergün'e kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının çalındığını söyleyen şüpheliler, mal varlığının tehlikede olduğunu ve devlet tarafından yürütülen gizli bir operasyon kapsamında koruma altına alınması gerektiğini iddia etti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA TACİZ ETTİLER

Dolandırıcıların yaklaşık üç gün boyunca ile sürekli telefon trafiği kurarak dolandırıcılar, usta oyuncuyu ağır bir psikolojik baskı altında tuttu.

Gün içerisinde defalarca aranan Ergün'den evden fazla çıkmaması ve yaşananları hiç kimseyle paylaşmaması istendi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dolandırıcıların profesyonelce hareket ettiğini ifade eden böyle olayların yaşandığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Telefonda kendisine tüm bilgilerinin kullanıldığının söylendiğini belirten Ergün, ayrıca kimseyi aramamasının da istendiğini ifade etti.

"AZ KALSIN BİLGİLERİMİ VERECEKTİM"

Dolandırıcıların son derece inandırıcı olduğunu vurgulayan Ergün, az kalsın bilgilerini vereceğini söyledi.

Sürekli temas halinde olduklarınına açıklayan Ergün, evden çıkmaması yönünde talimat aldığını ekledi.

"HER ŞEY KOMŞUMUZUN OĞLUNUN EVE GELMESİYLE DEĞİŞTİ"

Kendisini büyük bir dolandırıcılıktan komşusunun oğlunun kurtardığını söyleyen Halil Ergün, yaşananları "Her şey komşumuzun oğlunun eve gelmesiyle değişti. Evimde bir cihaz bozulmuştu, bakmasını rica ettim. Çok stresli olduğumu fark etti.

Israrla ne olduğunu sorunca ben de dayanamadım, kimseye söylememesi şartıyla anlattım. Bana bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Hemen birlikte karakola gittik. Az kalsın başıma çok büyük bir bela açılacaktı." sözleriyle anlattı

"TAM BİR ÖRGÜTLENME"

Yaşananlarla ilgili ayrıca Show TV muhabiri Özge Kaya'ya konuşan Ergün, "Tam bir örgütlenme ben söyleyeyim size. Gerçekten çok yaygınmış" dedi.

Ergün, en yakın arkadaşlarına durumu anlatmak istediğini ama korkutulduğu için bunu yapamadığını belirtti.