Macron’dan Hürmüz çıkışı: Trump’ın askeri planına katılmayacağız

Avrupa siyasetinin gündemi, bu kez Erivan’dan yükselen açıklamalarla şekillendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ABD merkezli planlara temkinli yaklaşarak Avrupa’nın askeri müdahalelerde yer almayacağı mesajını verdi.

Açıklamalar, bölgesel gerilim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ERİVAN’DA KRİTİK ZİRVE

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen zirve, “Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” temasıyla gerçekleştiriliyor. Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Kanada Başbakanı Mark Carney de toplantıda yer aldı.

MACRON: “KOORDİNELİ ÇÖZÜM ŞART”

Macron, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD ve İran’a ortak hareket etme çağrısında bulundu. Boğaz'ın yeniden açılması için diplomatik koordinasyonun zorunlu olduğunu belirten Macron, tek taraflı adımların krizi derinleştirebileceğini ifade etti.

“ASKERİ OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ” MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz’e yönelik planına doğrudan atıfta bulunarak belirsiz olarak nitelendirdiği askeri girişimlere dahil olmayacaklarını söyledi. Bu açıklama, Avrupa’nın olası askeri müdahalelere mesafeli duruşu olarak yorumlandı.

AVRUPA’NIN DENGE ARAYIŞI

Zirvede yapılan görüşmelerde yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve egemenlik konuları da gündeme geldi. Macron, özellikle Moldova ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne destek mesajı verildiğini belirtti.

GÖZLER HÜRMÜZ GERİLİMİNDE

Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar, küresel enerji ve güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşırken Avrupa ve ABD arasındaki yaklaşım farkı dikkat çekiyor. Diplomatik temasların sürmesi beklenirken bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.