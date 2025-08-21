16 kilo veren şarkıcı Zara, kahvaltısını paylaştı: Yemeyin kızlar"

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi oldukça dikkat çekiyor.

Giderek güzelleşen Zara, fiziğine de dikkat etmeye başladı.

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilen ünlü türkücü sıkı bir diyete başladığını belirtmişti.

Zayıflama yolculuğunda 16 kiloyu geride bırakan Zara, bu süreçte ne yediğini merak eden hayranları için ise kahvaltısını paylaştı.

"YEMEYİN KIZLAR"

Kahvaltısında yumurta, zeytin ve salatalığa yer verdiği görülen Zara, gönderisinin altına ise, 'Yemeyin kızlar' yazdı.

"12 KİLO VERDİM"

Zara zayıflama süreci hakkında, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız" demişti.