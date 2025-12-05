Abone ol: Google News

Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül düeti! Yıl 1998

1998 yılında aynı sahnede yer alan Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı düet yine gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 13:22
  • Müge Anlı, 1998 yılında Mahsun Kırmızıgül ile birlikte 'Belalım' şarkısını söyledi.
  • Bu düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.
  • Anlı'nın gençlik hali, kullanıcılardan birçok yorum aldı.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla yıllardır ekranda olan Müge Anlı,, sosyal medyada gündem oldu.

Anlı'nın Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesinde 'Belalım' şarkısını söylediği görüntüler yeniden ortaya çıktı.

MÜGE GENÇ KIZ

1998 yılında çekilen o anlar, herkesi şaşırttı. O günlerde genç bir kız olan Müge Anlı'nın eski haline yorum yağdı. 

Magazin Haberleri