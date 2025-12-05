Nilperi Şahinkaya karar değiştirdi: 'Çocuk istiyorum'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle yıldızı parlayan Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Emre Yusufi ile uzun yıllar süren ilişkisini bir anda bitiren ilişkisi biten Nilperi Şahinkaya, yeni bir aşka yelken açtı. Şahinkaya'nın yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Özel hayatıyla adından söz ettiren Şahinkaya, evlilik açıklamasıyla gündem oldu.

"ÇOCUK HAYALİM VAR"

"Çocuk hayaliniz oldu mu?" sorusuna da cevap veren Şahinkaya, "Oldu... Şu anda da yeni yeni oluyor. Çocukları hep çok seviyordum. Her şey çok hızlı gelişiyor bir yandan. Herhalde böyle oluyormuş." cevabını verdi.