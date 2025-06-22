18 maddelik sözleşme 14 yıllık evliliği kurtaramadı: Tek celsede boşandılar

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ile Elif İnci Aras, 14 yıl süren evliliklerini sonlandırdı.

Çift, geçmişte imzaladıkları 18 maddelik dikkat çekici evlilik sözleşmesiyle konuşulmuş, Baran Aras'ın eşini aldatması durumunda tüm servetini Elif İnci Aras'a bırakacağı taahhüdüyle gündeme gelmişti.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras, Aras Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen çift, 14 yıllık evliliklerini tek duruşmada bitirerek boşandı.

18 MADDELİK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Çiftin ayrılığı sonrası, geçen yıl aralarında yapılan ve magazin dünyasında yankı uyandıran 18 maddelik evlilik sözleşmesi bir kez daha dikkat çekti.

SÖZLEŞME GÜNDEM OLMUŞTU

Sabah gazetesinden Bülent Cankurtaran'ın haberine göre, Baran Aras ve Elif İnci Aras'ın evliliği geçen yıl ciddi bir kriz yaşamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti.

Ayrılmaktan kaçınan Baran Aras, eşinin kendisini bağışlaması için ender görülen bir evlilik sözleşmesine razı olmuş, 18 maddeden oluşan bu anlaşma haftalarca konuşulmuştu.

ALDATMA DURUMUNDA SERVETİNİ KAYBEDECEKTİ

Elif İnci Aras, sözleşmenin imzalanmasının ardından boşanma talebini geri almış, öğrenilen bilgilere göre sözleşmede Baran Aras'ın, eşini ikna etmek adına "Aldatırsam tüm servetimi eşime bırakırım" maddesini kabul ettiği belirtilmişti.

Çiftin ayrılığına yol açan süreç netlik kazanmasa da, Cankurtaran'a konuşan İnci Aras, ayrılıkla ilgili sadece "Yürütemedik, ayrıldık" demekle yetindi.